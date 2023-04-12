Криминал 12 апреля 2023, 18:45 Жителя Владимирской области приговорили к 20 годам тюрьмы за убийство своей девушки и ее матери

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Суд приговорил жителя Ковровского района Владимирской области к 20 годам лишения свободы за убийство своей девушки и ее матери. Мотивом для совершения преступления стали деньги, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным следствия, осенью 2021 года мужчина пришел к матери своей девушки и попросил взять денег в долг. Женщина отказала, после чего он нанес ей 20 ударов ножом и вынес из квартиры 170 тысяч рублей.

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Парень стал дожидаться свою девушку возле подъезда, после прогулки они вместе вернулись домой, где осужденный зарезал свою избранницу ножом.