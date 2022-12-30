30 декабря 2022, 14:27
Жителя Владимирской области осудят за убийство жены
Во Владимирской области суд вынесет приговор в отношении 58-летнего мужчины, который во время застолья задушил свою жену. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на СК РФ по региону.
Ссора между супругами произошла 19 октября 2022 года в городе Карабанове Александровского района. Мужчина задушил жену, а затем решил спрятать ее тело в ковер в погребе заброшенного сарая.
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Во время допроса обвиняемый полностью признал свою вину. До решения суда он будет находиться под стражей.
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Убийства
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