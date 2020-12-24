Жителя Владимирской области оштрафовали за нападение на полицейского
Во Владимирской области перед судом предстал 30-летний житель города Карабаново, который несколько раз ударил сотрудника полиции. Об этом сообщил «Царьград».
В сентябре пьяного мужчину доставили в отделение полиции и предложили проехать до наркологического отделения для прохождения медосвидетельствования. Горожанин отказался и ударил несколько раз одного из правоохранителей. На суде он признал свою вину. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.