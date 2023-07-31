31 июля 2023, 11:31
Жителя Владимирской области будут судить за мошенничество на 700 тысяч рублей
Суд Владимирской области рассмотрит уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Камешково, который обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества. Об этом написал «Царьград».
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, местный житель с декабря 2020 по июль 2022 года знакомился с женщинами в соцсетях, а затем представлялся успешным бизнесменом. Он под различными предлогами выманивал у них деньги, которые потом не возвращал. Таким образом ему удалось заполучить около 700 тысяч рублей.
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Ведомство сообщает, что одна из жертв мошенника даже оформила на себя кредит.
Суд
Мошенничество
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