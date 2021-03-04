Жителя Владимира наказали за оскорбление судьи

Мужчина во Владимире оскорбил судью во время вынесения ему приговора. За это он получил год и восемь месяцев исправительных работ вдобавок к своему сроку. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

До этого его приговорили к 6,5 года колонии строгого режима. Подсудимый извинился перед судьей и подал аппеляцию, объяснив, что выкрикнул оскорбление рефлекторно и не адресуя их никому конкретному. Но суд его жалобу не удовлетворил, поэтому к сроку мужчины добавился год и восемь месяцев исправительных работ с удержанием 20% от зарплаты в счет государственного бюджета.