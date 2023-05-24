Криминал 24 мая 2023, 20:33 Жителя Видного задержали при попытке поджога управления ФСБ Жителя Подмосковья задержали за попытку поджога здания управления ФСБ в Видном РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подмосковные полицейские задержали жителя Видного после его неудачной попытки поджечь здание управления ФСБ. Об этом со ссылкой на представителя силовых структур сообщил ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что мужчина пришел к зданию ведомства на улице Школьной в ночь на среду, 24 марта. С собой он принес бутылку с зажигательной смесью, которую бросил в дверь.

Реклама

Личность поджигателя быстро установили, его задержали. Собеседник добавил, что в отношении мужчины завели уголовное дело. О какой статье идет речь, он не уточнил.

Telegram-канал Baza со ссылкой на источники отметил, что за попытку поджога задержали 30-летнего жителя Видного. Брошенная им бутылка с горючей смесью разбилась, но пожар не начался. На мужчину завели уголовное дело за попытку уничтожения чужого имущества.