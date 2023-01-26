Криминал 26 января 2023, 13:28 Жителя Великого Новгорода приговорили к 12 годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков

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Суд приговорил к 12 годам лишения свободы 45-летнего жителя Великого Новгорода за покушение на сбыт запрещенных веществ. Об этом сообщил сайт «Новгород.ру».

Мужчина вместе со своим знакомым размещал наркотические вещества в тайниках по территории всего города. Отмечается, что местный житель полностью признал свою вину.

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По данным агентства Nation News, мужчина будет отбывать свое наказание в колонии строгого режима.