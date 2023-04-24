24 апреля 2023, 15:38
Жителя Узбекистана приговорили к 3 годам лишения свободы за мошенничество в Саратовской области
Суд Саратовской области приговорил к трем годам лишения свободы жителя Узбекистана, который вымогал деньги у пожилых людей. Об этом сообщил сайт «СарИнформ» со ссылкой на региональную прокуратуру.
По данным следствия, мужчина работал в сговоре с мошенником, который звонил пенсионерам и вводил их в заблуждение. Когда жертвы злоумышленников соглашались передать деньги на разные цели, к ним приезжал иностранец-курьер.
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Как сообщило ИА Nation News, в общей сложности местные жители передали мошенникам 650 тысяч рублей.
Мошенничество
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