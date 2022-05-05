Жителя Урала заподозрили в убийстве родного отца

В Свердловской области задержали местного жителя, которого заподозрили в убийстве родного отца. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

Старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга рассказал, что убийство произошло в апреле этого года. Подозреваемый вместе с тремя знакомыми избил отца битой, после чего вывез в лес и сжег в автомобиле. Следствие предполагает, что у мужчины с детства были серьезные обиды на отца, поэтому он и решился на убийство.