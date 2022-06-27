Жителя Урала заподозрили в убийстве 16-летней давности

На Урале задержали местного жителя, которого заподозрили в убийстве 16-летней давности. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло летом 2006 года в городе Макушино. Пьяный подозреваемый пришел к своему соседу-инвалиду, у которого были проблемы со зрением.

«Из хулиганских побуждений злоумышленник нанес соседу, сидящему в кресле, удар кирпичом. Потерпевший скончался на месте. После этого нападавший покинул место происшествия и позже уехал из региона», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.