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    27 июня 2022, 18:01

    Жителя Урала заподозрили в убийстве 16-летней давности

    Артур Блянихов

    На Урале задержали местного жителя, которого заподозрили в убийстве 16-летней давности. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

    Убийство произошло летом 2006 года в городе Макушино. Пьяный подозреваемый пришел к своему соседу-инвалиду, у которого были проблемы со зрением.

    «Из хулиганских побуждений злоумышленник нанес соседу, сидящему в кресле, удар кирпичом. Потерпевший скончался на месте. После этого нападавший покинул место происшествия и позже уехал из региона», — сообщили в ведомстве.

    Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.