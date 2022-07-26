Жителя Урала приговорили к заключению за просмотр интим-трансляций с участием школьницы

Пожилой житель города Коркино Челябинской области отправится в тюрьму за просмотр онлайн-трансляций эротического содержания, в которых принимала участие несовершеннолетняя. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на суд.

Ситуация произошла осенью 2020 года. Злоумышленник просматривал записи и просил школьницу выполнять различные действия сексуального характера. При этом за девочкой в прямом эфире наблюдали несколько десятков человек. Таким поступком она планировала заработать деньги.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Его приговорили к четырем годам колонии строгого режима, передали Nation News.