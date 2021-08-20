Жителя Урала будут судить за погребение заживо мужчины из-за 500 рублей

На Урале будут судить мужчину, который обвиняется в том, что в 2016 году заживо закопал знакомого из-за долга в 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, в ночь на 3 июля 2016 года обвиняемый вместе с сообщником похитил в Карпинске молодого человека, чтобы выбить из него долг в 500 рублей. Они вывезли мужчину в лес в районе поселка Сосновка.

Там должника избили и под угрозой убийства заставили копать себе могилу. Потом его снова стали бить деревянной дубинкой. Затем, как уточнили в СК, понимая, что потерпевший может обратиться к правоохранителям, молодого человека решили убить, засыпав его землей, когда он еще был жив.

В ходе расследования правоохранители установили место, где был заживо погребен мужчина. Обвиняемому в похищении человека и убийстве может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Его сообщник скончался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.