Жителя Уфы приговорили к заключению за убийство несовершеннолетней восьмилетней давности

Житель Уфы отправится в тюрьму за убийство, совершенное восемь лет назад. Тогда погибла 16-летняя девочка. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры и следкома Башкирии.

Ситуация произошла в 2014 году. Обвиняемый утопил в ванной свою возлюбленную. Однако он обладал алиби, поэтому подозрения сотрудников органов на него не пали. Тогда расследование приостановилось.

Год назад полицейские продолжили выяснять обстоятельства убийства. Найти настоящего убийцу удалось с помощью детализации телефонных звонков и повторного опроса свидетелей. Злоумышленника приговорили к десяти годам колонии строгого режима.