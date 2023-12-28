Криминал 28 декабря 2023, 17:09 Жителя Уфы приговорили к 19 годам колонии за изнасилование и убийство женщины

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В Башкирии суд приговорил к 19 годам лишения свободы жителя Уфы, который изнасиловал и убил свою бывшую возлюбленную. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

По данным следствия, в ноябре прошлого года между подсудимым и потерпевшей произошла ссора из-за неуплаты кредита. Во время конфликта мужчина избил бывшую избранницу, изнасиловал, после чего задушил.

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Отмечается, что большую часть срока местный житель проведет в исправительной колонии особого режима.