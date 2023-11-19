Криминал 19 ноября 2023, 12:10 Жителя Удмуртии заподозрили в убийстве сына и дочери из мести жене СК: жителя Удмуртии задержали по подозрению в убийстве сына и дочери Пресс-служба Следственного комитета

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Полицейские задержали 29-летнего жителя Удмуртии по подозрению в убийстве его трехлетней дочери и семилетнего сына. По предварительным данным, мужчина хотел отомстить жене в связи с их бракоразводным процессом. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Удмуртской Республике.

По версии следствия, мужчина, «испытывая личную неприязнь к супруге», утром 18 ноября ударил ножом в сердце их спящих детей. Оба скончались. Отец скрылся, однако правоохранители задержали его в лесу.

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СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве (пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и готовят материалы для предъявления обвинения, а также ходатайство в суд о взятии мужчины под стражу.

Ранее жителя Курской области задержали по подозрению в убийстве дочери, жены и матери. Соседи утверждали, что в семье не было особых проблем.