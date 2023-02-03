Криминал 03 февраля 2023, 15:50 Жителя Удмуртии заподозрили в убийстве приятеля

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Жителя села Дзякино в Глазовском районе Удмуртии задержали по подозрению в убийстве своего приятеля. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, двое местных жителей распивали спиртные напитки, после чего между ними возник конфликт. В результате ссоры один из мужчин схватил нож и нанес своему приятелю удар в область шеи. От полученных ранений потерпевший скончался.

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Отмечается, что в ближайшее время подозреваемого должны заключить под стражу.

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