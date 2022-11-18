18 ноября 2022, 19:12
Жителя Удмуртии заподозрили в убийстве брата
Житель Удмуртии задержан по подозрению в убийстве брата. Труп последнего нашли в одном из домов Воткинска, сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по региону.
Следствие установило, что мужчины вместе выпивали. У них возник конфликт, который закончился рукоприкладством. В итоге младший брат ударил старшего ножом в грудь. Тот скончался.
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Правоохранители выясняют все подробности и детали происшествия.
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