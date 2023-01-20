Криминал 20 января 2023, 00:13 Жителя Удмуртии заподозрили в краже валюты

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В Удмуртии за помощью к правоохранителям обратилась 22-летняя жительница Ижевска, которая заявила, что ее обокрали. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на региональное МВД.

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Девушка рассказала, что у нее похитили более двух тысяч долларов, которые она хранила в своей квартире. Под подозрение попал бывший сожитель потерпевшей. Выяснилось, что в августе прошлого года девушка уезжала в отпуск, и в это время подозреваемый жил в ее квартире. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, он тратил ее деньги. После расставания он съехал с квартиры, а девушка обнаружила пропажу валюты. Возбуждено уголовное дело.