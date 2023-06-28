Криминал 28 июня 2023, 21:23 Жителя Удмуртии приговорили к сроку за убийство знакомого

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Житель города Камбарка Удмуртской Республики убил своего знакомого и закопал его тело в сенях своего дома. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим знакомым. Он схватил нож и ударил оппонента в шею. Пострадавший погиб на месте происшествия.

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Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник закопал тело в сенях своего дома.

Суд приговорив мужчину к девяти годам заключения в колонии строгого режима.