28 июня 2023, 21:23
Жителя Удмуртии приговорили к сроку за убийство знакомого
Житель города Камбарка Удмуртской Республики убил своего знакомого и закопал его тело в сенях своего дома. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим знакомым. Он схватил нож и ударил оппонента в шею. Пострадавший погиб на месте происшествия.
Реклама
Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник закопал тело в сенях своего дома.
Суд приговорив мужчину к девяти годам заключения в колонии строгого режима.
Убийства
Реклама
Реклама