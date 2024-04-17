Криминал 17 апреля 2024, 14:03 Жителя Удмуртии приговорили к пожизненному заключению за убийство своих детей

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Верховный суд Удмуртии приговорил к пожизненному лишению свободы 29-летнего мужчину, который убил своих малолетних детей. Об этом рассказал сайт Izhlife со ссылкой на Объединенную пресс-службу судейского сообщества республики.

По данным следствия, осенью прошлого года гражданин нашел составленное женой заявление на расторжение брака. Не желая, чтобы семилетний сын и трехлетняя дочка остались после развода с матерью, злоумышленник зарезал малышей, пока они спали.

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Отмечается, что остаток жизни фигурант проведет в колонии особого режима.