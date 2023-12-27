Криминал 27 декабря 2023, 16:59 Жителя Удмуртии приговорили к 8 годам колонии за убийство знакомой

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Глазовский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы жителя Удмуртии, который до смерти избил свою знакомую. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, летом этого года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения избил женщину металлическим стулом. Потерпевшую с различными травмами доставили в больницу, через несколько дней она скончалась.

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Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в исправительной колонии строгого режима.