Криминал 14 сентября 2023, 16:41 Жителя Удмуртии приговорили к 8 годам колонии за убийство знакомого

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В Удмуртии суд приговорил жителя Глазова к восьми годам лишения свободы за убийство знакомого на почве ревности. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в марте этого года подсудимый распивал алкоголь в компании приятеля и своей сожительницы, после чего между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый схватил кухонную скалку и избил ею знакомого. От полученных травм потерпевший скончался.