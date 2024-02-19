Криминал 19 февраля 2024, 15:56 Жителя Удмуртии приговорили к 8 годам колонии за убийство знакомого

Читать 360tv в

В Удмуртии суд приговорил 66-летнего жителя Завьяловского района к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за убийство знакомого. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным следствия, мужчины распивали алкоголь, после чего между ними произошла ссора. Во время конфликта подсудимый схватил потерпевшего за горло и задушил.

Реклама

Отмечается, что отбывать свое наказание пенсионер будет в колонии строгого режима.