Криминал 22 февраля 2023, 17:41 Жителя Удмуртии приговорили к 3 годам тюрьмы за нападение с топором на спутника своей бывшей сожительницы

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В Ижевске суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью спутнику своей бывшей возлюбленной. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным следствия, осенью прошлого года обвиняемый увидел свою бывшую сожительницу в компании мужчины. Из ревности местный житель напал на него с топором и ударил в область шеи.

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Отмечается, что потерпевшему удалось выжить.

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