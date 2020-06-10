Жителя Удмуртии посадят на четыре года за разбитую машину полицейского
Житель Увинского района Удмуртии получил четыре года тюрьмы за нападение на полицейского. Об этом сообщил портал IzhLife.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Удмуртии.
По данным следствия, обвиняемый, будучи в нетрезвом виде, сначала метнул топор в полицейского, но промахнулся. «Затем он подошел к машине стража порядка и нанес топором множественные удары по ней, причинив значительный материальный ущерб», — рассказали в пресс-службе.
Его приговорили к четырем годам колонии строго режима и обязали возместить материальный ущерб за разбитую машину.