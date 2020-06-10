Жителя Удмуртии посадят на четыре года за разбитую машину полицейского

По данным следствия, обвиняемый, будучи в нетрезвом виде, сначала метнул топор в полицейского, но промахнулся. «Затем он подошел к машине стража порядка и нанес топором множественные удары по ней, причинив значительный материальный ущерб», — рассказали в пресс-службе.

Его приговорили к четырем годам колонии строго режима и обязали возместить материальный ущерб за разбитую машину.