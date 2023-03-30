Криминал 30 марта 2023, 18:18 Жителя Удмуртии осудят за незаконную вырубку леса

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Житель Якшур-Бодьинского района республики Удмуртии предстанет перед судом за незаконную вырубку леса. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

По версии следствия, летом прошлого года мужчина организовал незаконную вырубку сырорастущих деревьев. Древесина вывозилась на пилораму и обрабатывалась для последующей продажи.

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Отмечается, что ущерб природным ресурсам страны оценивается суммой более чем 35 миллионов рублей.