Криминал 21 марта 2024, 16:23 Жителя Удмуртии осудили за взлом чужого аккаунта в соцсети

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Житель Можгинского района отделался штрафом в 30 тысяч рублей за взлом чужой страницы в соцсети. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Удмуртии.

В агусте прошлого года 26-летний парень взломал страницу другого человека, прочитал его переписки, а потом изменил пароль, чтобы владелец не мог вернуть доступ к аккаунту.

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На суде обвиняемый признал вину и раскаялся. Кроме штрафа, судья также решил конфисковать у молодого человека телефон и ноутбук, с помощью которых он совершил преступление.

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