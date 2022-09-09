Жителя Удмуртии осудили за поджог дома сожительницы | 360°

Криминал 09 сентября 2022, 15:29 Поделиться Telegram

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Viber Жителя Удмуртии осудили за поджог дома сожительницы

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Житель Удмуртии поджог дом своей бывшей сожительницы. За это его приговорили к условному заключению. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества Удмуртии.

Ситуация произошла в августе прошлого года. Осужденный поссорился со своей сожительницей. Женщина выгнала возлюбленного из дома. В ответ на это злоумышленник облил забор и деревянный столб дизельным топливом, а после поджог.

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«В результате пожара уничтожены чердачная часть дома, сени, входные двери, помещение веранды и имущество в доме», — отметили в ведомстве.

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В результате суд приговорил его к условному заключению сроком на два года.

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