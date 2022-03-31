Жителя Удмуртии обвинили в склонении к употреблению наркотиков несовершеннолетних девушек

Жителя Удмуртии будут судить за склонение к употреблению наркотиков шестерых девушек. Среди них — четыре девочки подросткового возраста. Об этом сообщило издание Izhlife со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По версии следствия, 46-летний мужчина склонял знакомых девушек к употреблению наркотиков уговорами и предложениями. В прокуратуре заявили, что в результате этого у некоторых из них развилась наркозависимость.