Криминал 03 апреля 2024, 16:37 Жителя Удмуртии будут судить за убийство знакомого топором

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В Завьяловском районе будут судить 64-летнего мужчину, который насмерть зарубил знакомого топором. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Удмуртии.

В феврале мужчина, который ранее уже был судим, выпивал с 36-летним знакомым дома в деревне Пойвай. Однако собутыльники поссорились, и хозяин застолья несколько раз ударил гостя топором. Жертва погибла на месте.

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело, которое скоро рассмотрит суд.

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