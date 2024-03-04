Криминал 04 марта 2024, 13:47 Жителя Удмуртии будут судить за убийство собутыльника

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Дело жителя Шарканского района, которого обвиняют в убийстве знакомого, передали в суд. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на СУ СКР Удмуртии.

В сентябре прошлого года приятели вместе выпивали. С повышением градуса накалились и их отношения. Мужчины поссорились, и один до смерти избил другого металлическим предметом. Агрессора задержали, ему предъявили обвинение в убийстве. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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