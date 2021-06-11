Жителя Удмуртии будут судить за интим с несовершеннолетней

Житель Удмуртии пойдет под суд за половой акт с 13-летней девочкой. Об этом сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным следствия, молодой человек 20 лет пригласил 13-летнюю знакомую в дом друга «для совместного досуга». Там и произошло преступление.

«Воспользовавшись ситуацией, зная о малолетнем возрасте знакомой, он совершил в отношении нее развратные действия и половое сношение», — пояснили в ведомстве.

Мужчина признал свою вину. Ему грозит срок до 10 лет.