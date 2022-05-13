Жителя Тверской области с партией наркотиков задержали в Ленобласти

38-летнего жителя Тверской области задержали в Ленинградской области. У мужчины при себе была большая партия наркотических веществ. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральном округу.

При себе у злоумышленника находилось 15 свертков с кристаллическим веществом. После экспертизы установили, что в них находилось 14 килограммами мефедрона. В Петербург мужчина поехал за закладкой. Вещества он планировал распространять в Тверской области. Полицейские возбудили уголовное дело.