Криминал 04 августа 2023, 09:29 Жителя Тувы обвинили в убийстве новорожденного сына СК: жителя Тувы обвинили в убийстве новорожденного сына, которого мужчина бросил на пол РИА «Новости»

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Мужчину из Тувы обвинили в убийстве младенца. Местный житель кинул новорожденного сына на пол, отчего тот скончался. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.

Правоохранительные органы Кызыла около 09:00 3 августа получили сообщение о смерти новорожденного ребенка в реанимации. Младенец попал в больницу с телесными повреждениями.

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Следователи открыли уголовное дело об убийстве малолетнего. Они выяснили, что ЧП произошло в одной из квартир в доме на улице Кызыла.

Это случилось во время конфликта мужчины с сожительницей. Местный житель выхватил новорожденного из рук матери и бросил на пол. Мальчика экстренно госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

«Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение», — уточнили в ведомстве.

Сейчас рассматривается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Расследование продолжается.