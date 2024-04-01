01 апреля 2024, 16:12
Жителя Тюменской области заключили под стражу за убийство брата ножом
В Тюменской области в СИЗО отправили мужчину, который обвиняется в убийстве собственного брата ножом. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.
По данным ведомства, 30 марта родственники выпивали, после чего между ними произошла ссора. Обвиняемый ударил ножом брата из-за включенного на полную громкость звука на смартфоне.
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Отмечается, что потерпевший скончался от ранений до приезда скорой.
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СИЗО
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