Криминал 09 августа 2023, 14:34 Жителя Тюменской области заключили под стражу за попытку убийства своей сожительницы

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В Тюменской области правоохранители задержали и заключили под стражу мужчину, который пытался убить свою сожительницу. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на управление СКР по региону.

По версии следствия, 6 августа мужчина поссорился со своей возлюбленной на почве ревности. В ходе конфликта он набросился на женщину и попытался ее задушить. Потерпевшая не подавала признаки жизни, после чего задержанный позвонил ее дочери.

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Отмечается, что женщину доставили в больницу, ее удалось спасти.