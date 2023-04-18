18 апреля 2023, 16:39
Жителя Тюменской области приговорили к 6,5 годам лишения свободы за убийство собутыльника
Житель Тюменской области зарезал своего собутыльника во время праздничного застолья, его приговорили к 6,5 года лишения свободы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.
По данным следствия, во время празднования дня рождения своей сожительницы мужчина поссорился с гостем. Он схватил нож и нанес обидчику 14 ударов, от полученных ранений потерпевший скончался.
Реклама
Отмечается, что местный житель признал свою вину и раскаялся в убийстве.
Убийства
Преступления
Реклама
Реклама