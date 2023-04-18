Криминал 18 апреля 2023, 16:39 Жителя Тюменской области приговорили к 6,5 годам лишения свободы за убийство собутыльника

Читать 360tv в

Житель Тюменской области зарезал своего собутыльника во время праздничного застолья, его приговорили к 6,5 года лишения свободы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

По данным следствия, во время празднования дня рождения своей сожительницы мужчина поссорился с гостем. Он схватил нож и нанес обидчику 14 ударов, от полученных ранений потерпевший скончался.

Реклама

Отмечается, что местный житель признал свою вину и раскаялся в убийстве.