15 июня 2023, 15:51
Жителя Тюменской области приговорили к 6 годам тюрьмы за нападение с ножом на посетителя кафе
Суд приговорил жителя Ялуторовского района Тюменской области к шести годам лишения свободы за нападение с ножом на посетителя кафе-магазина. Об этом сообщил сайт«Наш Город».
По данным следствия, зимой этого года один из посетителей заведения сделал замечание мужчине, который закурил в помещении. Ему не понравилось грубое замечание, в результате чего подсудимый схватил нож и ударил обидчика.
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Отмечается, что в результате нападения потерпевший лишился глаза.
Преступления
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