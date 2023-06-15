Криминал 15 июня 2023, 15:51 Жителя Тюменской области приговорили к 6 годам тюрьмы за нападение с ножом на посетителя кафе

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Суд приговорил жителя Ялуторовского района Тюменской области к шести годам лишения свободы за нападение с ножом на посетителя кафе-магазина. Об этом сообщил сайт«Наш Город».

По данным следствия, зимой этого года один из посетителей заведения сделал замечание мужчине, который закурил в помещении. Ему не понравилось грубое замечание, в результате чего подсудимый схватил нож и ударил обидчика.

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Отмечается, что в результате нападения потерпевший лишился глаза.