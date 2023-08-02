Криминал 02 августа 2023, 13:54 Жителя Тюменской области приговорили к 2 годам колонии за избиение жены

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В Тюменской области суд приговорил местного жителя к двум годам и двум месяцам лишения свободы за избиение собственной жены. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным следствия, мужчина поссорился с супругой и несколько раз ударил ее по голове. Затем подсудимый схватил металлическую сковороду и бросил ее в потерпевшую.

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Отмечается, что ранее местный житель уже был судим, отбывать свое наказание мужчина будет в колонии строгого режима.