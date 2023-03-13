Криминал 13 марта 2023, 18:38 Жителя Тюменской области приговорили к 12 годам тюрьмы за убийство знакомого

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Суд приговорил жителя Нижнетавдинского района Тюменской области к 12 годам лишения свободы за убийство знакомого бизнесмена. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый убил знакомого из-за нежелания отдавать ему долг. После убийства мужчина украл у знакомого автомобиль и личное имущество общей стоимостью в 1,7 миллионов рублей.

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Отмечается, что местный житель будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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