Жителя Тюменской области обвинили в убийстве женщины

В Тюменской области местного жителя обвинили в убийстве девушки, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло в середине июня этого года. По версии следствия, обвиняемый ударил свою 38-летнюю знакомую, затем накинул ей на шею веревку и задушил. После этого он похитил золотые украшения и мобильный телефон убитой, а труп оттащил в кусты.

В течение двух месяцев мужчина переписывался с родственниками женщины от ее лица, вводя их в заблуждение. Возбуждено уголовное дело.