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    28 октября 2021, 17:00

    Жителя Тюменской области обвинили в убийстве женщины

    Мужчина переписывался от лица убитой им женщины

    Артур Блянихов

    В Тюменской области местного жителя обвинили в убийстве девушки, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

    Убийство произошло в середине июня этого года. По версии следствия, обвиняемый ударил свою 38-летнюю знакомую, затем накинул ей на шею веревку и задушил. После этого он похитил золотые украшения и мобильный телефон убитой, а труп оттащил в кусты.

    В течение двух месяцев мужчина переписывался с родственниками женщины от ее лица, вводя их в заблуждение. Возбуждено уголовное дело.