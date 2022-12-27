Криминал 27 декабря 2022, 14:55 Жителя Тюменской области обвинили в убийстве собутыльника

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В Тюменской области заключили под стражу местного жителя, которого обвинили в убийстве знакомого. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

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В ведомстве сообщили, что между мужчиной и его собутыльником возник пьяный конфликт, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил пострадавшего, а затем задушил его веревкой. Во время допроса мужчина признал свою вину и объяснил мотивы и обстоятельства убийства.