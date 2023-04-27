Криминал 27 апреля 2023, 17:28 Жителя Тюмени заподозрили в убийстве отца

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Жителя Голышмановского района Тюменской области заподозрили в убийстве собственного отца. Мужчину отправили в СИЗО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального управлении СКР.

Преступление произошло 6 марта в селе Малышенка. Как предположили следователи, 31-летний мужчина выпивал вместе со своим 61-летним отцом. В какой-то момент они поссорились. Тогда сын ударил отца руками, а после схватил нож и нанес ему не меньше трех ударов в грудь.

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В результате потерпевший погиб на месте происшествия.