Криминал 01 марта 2023, 15:27 Жителя Тюмени заподозрили в изнасиловании жены друга во время застолья

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Сотрудники полиции задержали жителя Тюмени, которого подозревают в изнасиловании. Как предполагают следователи, мужчина надругался над супругой своего друга. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области.

Ситуация произошла 25 февраля. По данным следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал жену своего друга. Супруг пострадавшей в этот момент был на работе.

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Свою вину подозреваемый не признал. Суд постановил заключить его под стражу.