Криминал 14 июня 2023, 14:08 Жителя Тюмени признали вменяемым после убийства любовника бывшей жены и ее матери

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Житель Тюмени убил любовника и мать своей бывшей супруги. Экспертиза показала, что мужчина вменяемый. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы прокуратуры области.

Преступление мужчина совершил в феврале 2023 года. Он пришел в квартиру своей бывшей жены, где она проживала с сожителем, матерью и детьми. Злоумышленник захотел забрать своих четверых детей, однако поссорился с возлюбленным жены и с помощью ножа убил его и мать женщины. Экспертиза признала нападавшего вменяемым.

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«Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело об убийстве двух лиц и покушении на убийство», — отметили в ведомстве.