Жителя Тюмени приговорили к 9 годам тюрьмы за смертельное ДТП

Житель Тюменской области утроил пьяное ДТП, в котором погибли два человека. Его приговорили к девяти годам тюрьмы. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным следствия, водитель, будучи нетрезвым выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другой машиной.

В результате погибли его брат и жена, которые в этот момент находились в салоне.

«Суд назначил подсудимому девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на два года шесть месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом», — рассказали в прокуратуре.