Криминал 24 апреля 2023, 12:34 Жителя Тюмени приговорили к 9 годам тюрьмы за нападение на продавщицу магазина

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Тюменский суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы за разбойное нападение на продавщицу круглосуточного магазина и ограбление. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным следствия, мужчина ворвался в продуктовый магазин, начал угрожать продавщице травматическим пистолетом и удерживал ее за шею. Из кассы он похитил более 13 тысяч рублей, после чего скрылся.

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Отмечается, что в результате нападения пострадавшая получила перелом щитовидного хряща.