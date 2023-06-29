Криминал 29 июня 2023, 18:01 Жителя Тюмени приговорили к 2 годам колонии условно за избиение приятеля

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Суд приговорил жителя города Тюмени к двум годам лишения свободы условно за избиение своего приятеля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на материалы судебного акта.

По данным следствия, осужденный вместе со своей девушкой приехал в гости к знакомому. Хозяин дома начал приставать к его избраннице, в результате чего подсудимый избил приятеля.

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Отмечается, что местный житель несколько раз ударил потерпевшего по лицу, сломав ему нос и челюсть.