Криминал 29 января 2024, 11:17 Жителя Тюмени приговорили к 15 годам колонии за двойное убийство

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Суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Тюмени, который убил двух приятелей топором. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным следствия, весной прошлого года подсудимый приревновал жену к соседу. Он схватил топор и ударил знакомого, после чего набросился на свидетеля преступления. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

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Отмечается, что свое наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.