15 февраля 2023, 23:59
Жителя Тюмени отправили в колонию за нападения на женщин с ножом
Житель Тюмени нападал на женщин в подъезде с ножом. За это мужчину приговорили к заключению. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тюменской области.
Злоумышленник заходил за пострадавшими в подъезд, а после, угрожая ножом, требовал с них деньги. Всего он совершил два нападения.
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Злоумышленника приговорили к заключению сроком на пять лет и шесть месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
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