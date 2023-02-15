Криминал 15 февраля 2023, 23:59 Жителя Тюмени отправили в колонию за нападения на женщин с ножом

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Житель Тюмени нападал на женщин в подъезде с ножом. За это мужчину приговорили к заключению. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тюменской области.

Злоумышленник заходил за пострадавшими в подъезд, а после, угрожая ножом, требовал с них деньги. Всего он совершил два нападения.

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Злоумышленника приговорили к заключению сроком на пять лет и шесть месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

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